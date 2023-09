Napoli, si pensa già al sostituto di Garcia: ma chi? Dalle richieste folli di Conte ai rifiuti della scorsa estate

Il futuro di Rudi Garcia è sempre più in bilico. Il mister rischierebbe seriamente la panchina nelle prossime giornate in caso di risultato negativo. I rapporti con il presidente Aurelio De Laurentiis non sarebbero più floridi come qualche settimana fa e le tensioni potrebbero sfociare in una separazione.

Ma, chi prenderebbe il Napoli in caso di esonero di Rudi Garcia? È vero che Aurelio De Laurentiis ha ancora la lista dei 40 nomi visionati la scorsa estate ma è anche vero che molti di questi sono ora occupati o hanno già rifiutato la panchina azzurra dopo un primo approccio conoscitivo.

L’unico nome che entusiasma la piazza azzurra sarebbe Antonio Conte. L’ex allenatore di Juventus ed Inter è attualmente senza squadra ed alla ricerca di un club che gli possa garantire la Champions League. La piazza partenopea sarebbe sicuramente ideale per Conte, il quale, però, ha pretese economiche fuori dalla portata del club campione d’Italia. Con il Tottenham, infatti, percepiva un ingaggio da circa 17 milioni di euro netti a stagione, una cifra nemmeno immaginabile da Aurelio De Laurentiis. Conte sarebbe si disposto a decurtarsi l’ingaggio, ma non scendere sotto i 10 milioni a stagione.

Un altro allenatore che si è liberato in questi giorni dopo essersi dimesso dopo appena tre mesi è Marcelino Garcia Toral. Visionato già la scorsa estate dalla proprietà azzurra, il mister si è dimesso da allenatore del Marsiglia in queste ore e sarebbe disponibile per la panchina azzurra. Tuttavia, da parte di Marcelino, è già arrivato un rifiuto qualche mese fa dal momento che riteneva non soddisfacente la proposta economica arrivata dal presidente partenopeo.