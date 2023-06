Napoli, torna di moda Mancini: come giocherebbe la squadra e gli acquisti del nuovo tecnico

“Non dico che Mancini sarà sicuramente il nuovo allenatore del Napoli, ma ci sono delle possibilità affinché ciò si verifichi“, sono le dichiarazioni di Carmine Martino, giornalista, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Nelle ultime ore, quindi, il nome di Roberto Mancini è stato di nuovo accostato in maniera prepotente al Napoli, con il CT della Nazionale che a sorpresa potrebbe prendere il posto di Luciano Spalletti.

Ma, come sarebbe il Napoli di Roberto Mancini? Sicuramente più italiano e con una difesa di ferro. Il punto forte dell’allenatore, infatti, è sempre stata la difesa e la testimonianza non è solo l’Europeo vinto lo scorso anno, ma anche la sua precedente avventura all’Inter.

Il primo colpo di Roberto Macini potrebbe essere Giorgio Scalvini dell’Atalanta. Il giocatore ha esordito in Nazionale proprio con l’attuale CT e sarebbe un affare da circa 40 milioni di euro. Il secondo acquisto, in porta, Guglielmo Vicario dell’Empoli. Bisognerà però capire se ci sarà poi la conferma di Meret o quella di Gollini, dal momento che Vicario punterebbe al posto da titolare vista la sua valutazione da 25/30 milioni di euro.A centrocampo potrebbe arrivare un altro acquisto da 35 milioni di euro: Davide Frattesi. Quest’ultimo potrebbe prendere il posto in caso di addio di Zielinski. In attacco, invece, Roberto Mancini potrebbe puntare su Domenico Berardi al posto di Hirving Lozano e Mateo Retegui in caso di partenza di Simeone.

Questo, quindi, potrebbe essere il Napoli di Mancini, il quale dovrà comunque adattarsi al 4-3-3: Vicario, Rrahmani, Scalvini, Di Lorenzo, Olivera, Lobotka, Anguissa, Frattesi, Berardi, Kvara, Osimhen/Retegui.