Napoli, trovato l’erede di Osimhen? Ai vertici piace molto

Il Napoli è alla ricerca di un giocatore che possa sostituire Victor Osimhen qualora dovesse partire in estate. Il club azzurro è perfettamente consapevole di non poter trovare un calciatore con le sue stesse caratteristiche e carisma, ma da qualche parte bisogna pur partire e i vertici hanno individuato alcuni nomi interessanti nel corso di questi mesi. L’ultimo della lista arriva dall’Olanda, come spiegano i colleghi del quotidiano Il Mattino.

Al Napoli piace Gimenez

Il club azzurro cederà l’attaccante nigeriano per 130 milioni di euro, una cifra molto importante che darà modo alla società di scegliere bene chi prenderà il suo posto. Come si legge sul noto quotidiano, gli scout sarebbero rimasti piacevolmente colpiti da Santiago Gimenez, punta che gioca in Olanda.

L’attaccante del Feyenoord è in cima alla lista dei giocatori che potrebbero prendere il posto di Osimhen. La scorsa settimana alcuni collaboratori di Meluso e Micheli sono andati a vedere dal vivo Gimenez, il quale ha segnato 20 gol in 23 partite più 4 assist.

In Champions, invece, ha segnato due gol in 4 partite. Classe 2001, è stato acquistato dal PSV per 6 milioni di euro dal Cruz Azul nella stagione 2022/2023.