Napoli, via libera per Giuntoli alla Juventus: il nuovo direttore sportivo sarà Aurelio De Laurentiis

Dopo la vittoria dello Scudetto, in casa Napoli è tempo di rivoluzioni. Dopo l’addio di Luciano Spalletti, anche il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, è ad un passo dal salutare la piazza azzurra. Sarebbe arrivato, infatti, il via libera di Aurelio De Laurentiis al trasferimento in bianconero.

Il presidente del Napoli, però, avrebbe posto una condizione speciale al dirigente per farlo partire subito e non al termine del mercato estivo: non trattare i calciatori nel mirino della SSC Napoli. La principale preoccupazione del presidente, infatti, è quella di cedere uno dei maggiori dirigenti della società ad una rivale come la Juventus. Si va, comunque, verso la risoluzione anticipata del contratto.

Al posto di Giuntoli, Aurelio De Laurentiis ha trovato una soluzione, ovvero nominare sé stesso come nuovo dirigente sportivo della società. Tuttavia, De Laurentiis ricoprirà solo un ruolo di controllo a capo dell’area mercato, dal momento che dietro di lui ci saranno non solo Micheli e Mantovani, ma anche suo genero, Antonio Sinicropi, appena diplomato direttore sportivo e compagno di Valentina De Laurentiis. L’idea del presidente sembra quindi chiara, ovvero far occupare i ruoli dirigenziali della società a membri della sua famiglia, così da evitare possibili delusioni future e addii alla prima occasione utile.