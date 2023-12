Napoli, Zerbin vuole andare via: pochi minuti in questa stagione

Alessio Zerbin sembra destinato a lasciare Napoli nella finestra invernale di calciomercato. Il giovane attaccante vorrebbe giocare molto di più rispetto a quanto sta facendo attualmente e il Napoli è intenzionato ad assecondare questo suo volere.

Alessio Zerbin sarebbe intenzionato a voler collezionare minuti nella seconda parte di stagione

La possibilità è quella di un prestito, con varie squadre già interessate a lui. A seguirlo c’è soprattutto l’Empoli che sembra intenzionato a fare di tutto pur di averlo tra le loro fila già dal prossimo gennaio.

Zerbin preferisce andare via da Napoli dopo il poco spazio a disposizione. Sia Rudi Garcia che Mazzarri, infatti, non l’hanno mai preso seriamente in considerazione, con il calciatore che ha accumulato solo pochi minuti in questa stagione.