Napoli, Zielinski rifiuta il rinnovo. Aspetta l’Inter a fine stagione

Piotr Zielinski, protagonista indiscusso delle ultime stagioni del Napoli, potrebbe definitivamente dire addio ai compagni di squadra nei prossimi mesi. Si avvicina, infatti, il momento che potrebbe cambiare il suo futuro nel mondo del calcio con l’addio alla maglia che veste dal 2016.

Il suo contratto con la SSC Napoli è in scadenza a giugno 2024 ma l’ipotesi del rinnovo, molto discussa negli ultimi mesi, sembra più che lontana. Tra le parti, infatti, c’è molta distanza e l’addio sembra la soluzione più vicina.

Il polacco piace molto sia in Italia che in Europa. Su di lui è forte l’interesse dell’Inter che vorrebbe inserirlo a centrocampo per dare sostegno alla squadra.

Le ultime notizie arrivano dal Corriere dello Sport secondo cui sembra che Piotr Zielinski abbia rifiutato anche l’ultima importante proposta di rinnovo del contratto presentata dal presidente De Laurentiis.

In quest’ottica non è da escludere che, al ritorno dalla Supercoppa italiana, come già successo con Arkadiusz Milik, Zielinski possa finire fuori rosa in attesa della partenza a fine stagione.