Natalia Paragoni: parole forti verso Ivan Gonzalez

Tra i vari volti noti entrati dentro la casa del Grande Fratello Vip è l’ex tronista Ivan Gonzalez. A parlare di lui, ora, è stata Natalia Paragoni, nota per il suo ruolo di corteggiatrice a Uomini e Donne. Sul suo account Instagram, la ragazza ha deciso di rivelare cosa pensa sull’ex tentatore, usando parole forti verso di lui.

A UOMINI E DONNE – All’inizio del suo percorso a Uomini e Donne, Natalia aveva deciso di corteggiare proprio Gonzalez. Tra i due, però, non è mai scattata la scintilla. Proprio per questo motivo, la ragazza ha deciso di cambiare, scegliendo di corteggiare Andrea Zelletta. A distanza di tempo, sembra proprio che Natalia abbia fatto la scelta giusta vista la sua romantica storia d’amore con Andrea.

LE DURE DICHIARAZIONI – L’ex corteggiatrice ha dato l’opportunità ai suoi follower di farle qualche domanda. Tra le tante, le è stato chiesto il suo pensiero riguardo Ivan. Sebbene non abbia parlato più di tanto dell’ex tentatore, Natalia Paragoni ha colto la palla al balzo, rispondendo senza peli sulla lingua:”Diciamo che non so come volete metterla giù, se sono stata più intelligente, più furba o quello che volete ma l’ho mandato subito a fanc*lo perché l’ho conosciuto ed era una persona così priva di contenuti che ho detto ‘no grazie!’ “,