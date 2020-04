Nicole Mazzocato, scontro social con Violeta Mangrinan: “Egocentrica di m****”

Sembra proprio che Violeta Mangrinan non sia destinata a viversi un attimo di tranquillità. Questa volta, ad attaccarla è Nicole Mazzocato, volto noto in Italia per la sua partecipazione a Uomini e Donne. Ma cosa hanno in comune le due belle influencer? Fabio Colloricchio. L’uomo è attualmente fidanzato con Violeta, ma prima dell’influencer spagnola ha avuto una lunga storia con la Mazzocato, anche lei felicemente fidanzata. Le due, però, ieri sera si sono lanciate delle dure frecciatine.

LE STORIE CON FABIO – Nicole e Colloricchio si sono conosciuti 6 anni fa a UeD, decidendo di uscire insieme dal programma. La loro è stata una storia turbolenta che è giunta al capolinea dopo 4 anni e vari tradimenti. E se dopo la loro rottura i due sembravano essere rimasti in ottimi rapporti, i buoni propositi sono naufragati in Honduras insieme a Fabio. Colloricchio ha infatti partecipato alla versione spagnola de L’Isola Dei Famosi: Supervivientes. Ed è stato proprio nel reality che ha conosciuto Violeta, finendo al centro degli scandali dopo aver fatto l’amore con la ragazza davanti alle telecamere. A rovinare i rapporti con l’ex, spingendola a querelare l’uomo sarebbero state alcune velenose dichiarazioni di Fabio fatte durante il suo percorso nel programma.

LA FRECCIATINA DI NICOLE – Le due ragazze si erano già scontrate via social, ma sembrava che tutto si fosse risolto o, almeno, fino a ieri sera. Tramite un video postato su Tik Tok, la Mazzocato ha lanciato una velata frecciatina alla bella spagnola:

“Te lo dico adesso, non te lo voglio ripetere più. Il tuo fidanzato, nonché mio ex, non è buono, non farti illusioni, io non lo voglio, te lo puoi tenere!”

LA REPLICA DI VIOLETA – E dopo gli scontri avvenuti con Adara Molinero, sembra proprio che la Mangrinan non riesca a stare lontana dalle discussioni social. Qualche ora dopo dal video di Nicole, la fidanzata di Colloricchio ha voluto replicare:

“Vedi cosa c’è nel cielo? Si, il sole. Il mondo gira intorno a lui, non intorno a te, egocentrica di m****”