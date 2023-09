Nicole Mazzocato, seconda cicogna in arrivo: “Ho aspettato il quinto mese di gravidanza per annunciarlo perché…”

A distanza di un anno dalla nascita del piccolo Paolo, Nicole Mazzocato è in dolce attesa per la seconda volta. Dopo aver annunciato l’arrivo del suo secondo figlio, l’ex volto di Uomini e Donne ha spiegato perché lei e Armando Anastasio, suo compagno e padre di Paolo, hanno atteso così tanto per dare la notizia.

“Ecco perché l’ho annunciato solo ora” – Solo pochi giorni fa l’ex corteggiatrice ha condiviso un tenero reel su Instagram che ha mostrato il primogenito con indosso una t-shirt con la scritta “Big Bro 2024 loading”. Inoltre, il bambino teneva in mano l’ecografia del suo fratellino o della sua sorellina. Ad accompagnare il dolce filmato è la didascalia:

“Ecco perchè è così speciale questo giorno per me, per noi.

Non vi dico nemmeno cosa provo perchè non è descrivibile..È in arrivo 👶🏼 e siamo pieni di amore e gioia.❤️”.

A distanza di pochi giorni dal lieto annuncio, Nicole ha deciso di rispondere alle tante curiosità dei fan. Tra le diverse domande dei follower, c’è chi le ha chiesto a che mese di gravidanza è. La Mazzocato ha rivelato di essere al quinto mese, spiegando anche il perché ha atteso così tanto prima di annunciarlo:

“Di quanti sono? In realtà la pancia ce l’ho perché voi pensate che siccome l’ho appena annunciato io sia di tre mesi, ma io sto entrando nel quinto mese! Io e Armando abbiamo un po’ questa cosa che ci piace godercela. Ci piace tenercela fra di noi, in family, nel privato, tra amici. E poi piano piano quando siamo pronti annunciamo. Era inevitabile non annunciarlo perché ho una pancia che veramente si vedeva, si vedeva troppo. Da quando ero di due mesi che lo sanno tutti, ma devo dire che sono stati carini, molto rispettosi”.