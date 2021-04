Nicole Richie e Shannon Woodward protagoniste della serie “Bucktown”

Nicole Richie, figlia del cantante Lionel Richie e ormai stilista di successo, sta per tornare in televisione.

La stilista fece il suo debutto televisivo nel 2003 accanto a Paris Hilton nel reality show The Simple Life.

In seguito Richie, dopo aver lanciato anche dei progetti musicali, si è dedicata completamente al mondo della monda, non rinunciando però a qualche apparizione sporadica in televisione.

Nicole Richie ha partecipato in qualità di guest star o personaggio ricorrente a episodi di serie molto note tra cui Six Feet Under, Chuck , The New Normal e, più recentemente, Great News e Bless This Mess.

Deadline riporta che Richie si unirà all’attrice Shannon Woodward nel cast di una nuova serie comica di ABC.

Si tratta della serie Bucktown, ideata da Emily Wilson, Sara Gilbert e Tom Werner.

Per Shannon Woodward si tratta di un ritorno, in veste di protagonista, al genere comico. L’attrice era stata infatti la protagonista della serie comica Aiutami Hope!, creata da Greg Garcia, andata in onda dal 2010 al 2014. Recentemente Woodward ha avuto un ruolo nella serie fantascientifica di successo Westworld, in onda su HBO, creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy.

Sinossi di Bucktown:

“Amy (Shannon Woodward) viene lasciata dal fidanzato ed è costretta a trovarsi un nuovo alloggio alla vigilia di una grossa promozione lavorativa. La donna si rifugia a casa della madre nel quartiere dov’è cresciuta. Lì si legherà a sua nipote adolescente, costretta a vivere con la nonna perché la madre è finita di nuovo in riabilitazione. Amy decide di rimanere accanto alla madre e alla nipote quando si rende conto che le due hanno bisogno di qualcuno che le aiuti in questo periodo difficile“.

Nicole Richie interpreterà Jan, il capo di Amy.

Il suo personaggio viene descritto come una donna molto egocentrica che tende a prosciugare tutta l’energia di chi le sta accanto. Inoltre Jan vive una relazione decisamente poco professionale con suo marito Finn.

Al momento non si sa quando Bucktown debutterà in televisione.