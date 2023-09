Oriana Marzoli, continua l’avventura al Gran Hermano: con lei un gieffino che partecipò all’edizione con Daniele Dal Moro

Per Oriana Marzoli si è aperto un nuovo capitolo televisivo al Gran Hermano, versione spagnola del Grande Fratello. Dopo aver terminato la sua relazione con Daniele Dal Moro, l’influencer di origini venezuelane è volata in Spagna suscitando non poche polemiche. Tuttavia, le strade di Oriana e Daniele si sono incrociate indirettamente di nuovo grazie all’ingresso nella casa di un ex gieffino.

Michael Terlizzi al Gran Hermano

Michael Terlizzi è già noto al pubblico italiano per aver partecipato alla stessa edizione di Daniele qualche anno fa. I fan di Oriana che stanno seguendo questa sua nuova avventura hanno notato, infatti, l’ingresso nella casa del ragazzo.

Ad oggi, Michael fa il modello e ha già partecipato a Hombres y Mujeres, versione spagnola di Uomini e Donne. Fatto il suo ingresso nella casa, Oriana e il giovane hanno iniziato a parlare in italiano menzionando anche Daniele Dal Moro.

In molti, però, stanno già ipotizzando una storia d’amore tra i due. Michael Terlizzi si trova in una situazione complicata tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, ed è diventato un elemento di tensione nel Grande Fratello spagnolo.

Nel frattempo, Daniele Dal Moro, noto come il “Ken Veneto”, è tornato in Spagna dopo un incidente in moto d’acqua che ha causato un taglio alla sua palpebra. Nonostante la separazione geografica, Marzoli ha dichiarato il suo amore per lui, ricordando il loro incontro al Grande Fratello VIP 7. Questa dichiarazione d’amore è avvenuta durante il Gran Hermano VIP 8.