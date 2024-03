Oriana Marzoli e Cristiano Iovino sono una coppia: nuovi avvistamenti

Gli avvistamenti di Oriana Marzoli e Cristiano Iovino hanno scatenato il fervore dei social. Dopo la festa per il 32º compleanno della Marzoli con gli amici, la coppia si sarebbe concessa qualche ora di relax nella spa di un hotel a Milano. La coincidenza non è sfuggita all’occhio attento dei fan, poiché entrambi hanno condiviso nelle loro storie social la stessa inquadratura della piscina e della zona relax, confermando così i rumors che li volevano in coppia.

Finita la storia con Daniele Dal Moro

Con l’ingresso di Cristiano Iovino, sembra essere giunta alla fine la travagliata storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, nata durante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip. Dalla casa agli alti e bassi costanti, tra litigi furibondi e riavvicinamenti appassionati, la coppia ha annunciato la loro ennesima separazione qualche settimana fa, e questa volta sembra essere definitiva.

Prima che il focus si spostasse sulla sua relazione con Marzoli, Cristiano Iovino è stato oggetto di pettegolezzi per i suoi incontri con Ilary Blasi mentre era ancora sposata con Francesco Totti. Tuttavia, il suo coinvolgimento in questo scandalo non ha intaccato la sua presunta relazione con Marzoli.

Ora, il pubblico si chiede se la loro giornata nella spa possa essere il segnale di una vera storia d’amore o se si tratti solamente di un incontro amichevole.