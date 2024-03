Oriana Marzoli, smentito il flirt con Cristiano Iovino: il duro sfogo sui social

Dopo la rottura con Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli è subito finita nel mirino del gossip per un nuovo flirt. Alcuni indizi emersi sui social, infatti, hanno portato a pensare che ci fosse del tenero tra l’influencer venezuelana e Cristiano Iovino. Davanti a questi ultimi rumor, l’ex volto del GF Vip ha deciso di intervenire, lasciandosi andare ad un lungo sfogo sui social.

LA SMENTITA UFFICIALE – Archiviata la turbolenta love-story con Daniele, Oriana ha deciso di riprendere in mano la sua vita e il suo lavoro. La ragazza, infatti, si è concessa alcuni giorni a Milano insieme ad Antonella Fiordelisi, con cui ha recentemente stretto una forte amicizia.

È stata proprio durante la permanenza a Milano, che la Marzoli è stata avvistata più volte in dolce compagnia. Oriana, infatti, è stata paparazzata insieme a Cristiano Iovino, con cui già in passato aveva avuto un flirt. Alcuni indizi sui social, inoltre, hanno fatto credere che tra i due fosse in corso un ritorno di fiamma.

Davanti ai recenti rumor, Oriana Marzoli ha deciso di intervenire in prima persona per chiarire la situazione. Attraverso il suo canale broadcast su Instagram, l’ex gieffina si è mostrata stanca di questi gossip, ribadendo di essere single:

“Cosa non è chiaro che io sono single, che non sto con un ca**o di nessuno? Fra pochi giorni vado via, sono single! Non sto conoscendo nessuno, basta di rompere le pa*le alla gente! Non vedo l’ora di andare via e non sapere niente di questa gentaglia cattiva con l’anima nera e marcia”.