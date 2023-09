Oriana Marzoli, spiazzanti rivelazioni al Gran Hermano Vip: “Daniele vuole sposarmi dopo il reality”

Conclusa la sua esperienza al GF Vip, Oriana Marzoli non ha smesso di essere al centro del gossip. La sua turbolenta storia con Daniele Dal Moro, costellata da svariati tira e molla, è stata spesso chiacchierata e, molte volte, anche criticata. Attualmente una delle concorrenti del Gran Hermano Vip, Oriana si è lasciata andare a spiazzanti rivelazioni sulla sua relazione con Daniele.

“Daniele vuole sposarmi dopo il reality” – Dopo un’estate trascorsa tra i tanti tira e molla con l’ex gieffino, pare che le cose tra quest’ultimo e la venezuelana procedano a gonfie vele. Attualmente nella versione spagnola del Grande Fratello Vip, la Marzoli si è lasciata andare a inaspettate confidenze sulla sua love-story con l’ex tronista:

“Mi ha detto ‘quando esci ci lasciamo o ci sposiamo’. Poi mi ha detto ‘io ti sposo’. Questa cosa non me l’aveva mai detta prima. Mi ha anche detto di andare a vivere con lui. E cosa farò io? Andrò e lo farò anche di corsa. Prendo il mio Cocco e vado. Mi piace tanto Verona è una città splendida. Mi sento così a mio agio in quella città”.

La ragazza, inoltre, ha speso delle belle parole nei confronti dei genitori di Daniele: “E poi i genitori di lui sono troppo carini. Con loro mi trovo benissimo”.

Ad accendere la curiosità degli altri gieffini e del pubblico è stata un’altra rivelazione di Oriana Marzoli. La venezuelana, infatti, ha parlato di una presunta gravidanza che l’avrebbe spinta a fare il test di gravidanza e della reazione del fidanzato all’idea di diventare padre:

“Non è che avessi un vero ritardo, però mi sentivo molto strana. In quel momento non avevo le mie cose, ero tanto strana e avevo molta nausea, voglia di vomitare. E dicevo ‘mamma mia, oddio, che cosa mi succede’. Mia madre mi ha detto ‘non sarai mica incinta?’. Così ho fatto anche il test di gravidanza e poi anche l’esame del sangue nel caso il test avesse sbagliato. E devo confessarvi che non ho visto il mio fidanzato così spaventato dalla situazione”.