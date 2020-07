Pago, in un’intervista a Velvet: il grande annuncio

Dalla sua avventura a Temptation Island Vip, la vita di Pacifico Settembre, in arte Pago, ha subito non poco scossoni. In una delle ultime interviste che ha rilasciato a Velvet, il cantante ha voluto raccontare ciò che ha vissuto e le novità che ha in serbo per i suoi fan.

LA SUA STORIA CON SERENA – Già dopo l’esperienza del docu-reality, la storia tra Pago e Serena Enardu è entrata in profonda crisi. Dopo l’epilogo estivo che vedeva la loro relazione finita, la svolta è arrivata al Grande Fratello Vip. Nonostante le critiche, le polemiche nate per questo ritorno di fiamma, i due hanno deciso di darsi un’altra possibilità. Sembrava che tutto stesse andando per il meglio, ma dopo una breve convivenza, la coppia è scoppiata ancora una volta.

Nonostante questo epilogo, Pago è riuscito a rialzarsi, dedicandosi alla sua più grande passione: la musica. Oltre alla musica, però, il cantante ha deciso di voler mettere nero su bianco la sua vita, scrivendo così un libro.

IL GRANDE ANNUNCIO – Il libro e il nuovo singolo dal titolo Tu lo sai non sono le uniche novità che Pacifico ha in serbo per il suo pubblico. L’artista ha infatti approfittato dell’intervista per fare un annuncio importante.

Il cantante ha rivelato di non esser solo pronto a far uscire una nuova canzone, ma un intero album. Ha poi spiegato che non è un progetto recente, ma che è da anni che ci sta lavorando. Inoltre, il cantante ha ammesso che tra i suoi sogni nel campo musicale, c’è anche quello di lavorare con artisti che stima molto: Biagio Antonacci, Nek o Eros Ramazzotti.