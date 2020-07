Uomini e Donne, Andrea Damante e l’invito ai fan dopo la polemica sulla discoteca

Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne e deejay veronese, è stato in questi giorni al centro di numerose polemiche a seguito di una serata in una discoteca di Alba Adriatica, in Abruzzo. Dopo giorni di silenzio, è arrivata una sorta di replica da parte del deejay.

LA POLEMICA SCATTATA SUI SOCIAL – Come vi abbiamo anticipato, Andrea Damante nei giorni scorsi è stato protagonista di una polemica iniziata sui social network. Nello specifico, il deejay veronese ha suonato in una discoteca abruzzese con moltissimi fan. Purtroppo si sono creati diversi assembramenti e nessuno portava la mascherina e le foto sono finite in rete.

Questo evento ha scatenato la furia degli utenti sui social network, sconvolti dalle numerose norme anti-Covid completamente ignorate. Non a caso, infatti, i proprietari del locale hanno dovuto pagare il prezzo, non solo delle polemiche sui social, bensì anche a livello legale. I locali che hanno riaperto dopo la quarantena hanno delle regole molto severe da far rispettare.

LA RISPOSTA DI DAMANTE – Inizialmente Andrea Damante non ha proferito parola sull’argomento, lasciando che gli utenti sfogassero la propria rabbia sui social. Tuttavia, nella giornata di oggi, il deejay veronese e fidanzato di Giulia De Lellis ha deciso di fare un invito a tutti i suoi fan per le prossime serate.

“Mi raccomando, durante le serate cerchiamo di rispettare le regole, onde evitare spiacevoli inconvenienti. E in modo da facilitare anche il lavoro di altre persone” ha dichiarato Andrea Damante. Non ha parlato, nello specifico, di quell’evento ma è palese che il deejay si riferisse proprio a quello spiacevole episodio. E voi da che parte state?