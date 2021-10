Paola Di Benedetto torna a parlare della fine con Federico Rossi: ”Non ho colpe io”

La coppia formata da Paola Di Benedetto e Federico Rossi si è detta addio da qualche tempo, ma pare che si siano lasciati piuttosto bene e che siano rimasti amici . Lo si evince da quanto ha dichiarato la ragazza stessa in una recente intervista concessa al periodico Ora.

LE PAROLE DI PAOLA DI BENEDETTO DURANTE L’INTERVISTA – Per quanto riguarda la fine della sua storia, Paola Di Benedetto ha confessato: ”E’ finita perché la nostra relazione era arrivata a un punto di stallo e il nostro rapporto era diventato più simile ad una amicizia. Non ho colpe io e non ha colpe lui. Non c’è stato nessun tradimento, lo ribadisco: tra noi c’è un grande affetto e gli auguro il meglio”

PAOLA DI BENEDETTO TORNA A PARLARE DEL FLIRT CON DE MARTINO – Dall’intervista rilasciata al periodico Ora, ha anche parlato del presunto flirt con Stefano De Martino, di cui ha tanto discusso il web. Le sue parole sono infatti state: ‘‘A dire il vero mi hanno ‘affibbiato’ tanti fidanzati. Ma io e Stefano siamo soltanto buoni amici”.

Poi per quanto riguarda la relazione con Federico Rossi è tornata a dire: “Ho dato tanto alla nostra relazione”. Poi ha aggiunto: ”Ora sono in un momento egoistico della mia vita”. Staremo a vedere come si mettono le cose.

Per ora non sappiamo se la ragazza abbia intrapreso una relazione con qualcuno o se preferisce stare sola. Sicuramente dalle sue parole possiamo intuire che è in un momento nel quale vuole pensare a se stessa e stare un po’ sola.