Paola Turani sbotta contro un follower su Instagram: “Avete rotto, basta!”

In queste ore, la nota influencer Paola Turani ha tuonato contro un utente su Instagram. Il motivo? La quarantena. La donna, da poco diventata mamma, non ha avuto mezze misure e i commenti sono stati ripresi dalla pagina social Fakeigitaly. Vediamo, quindi, cosa è successo.

Contatto positivo

Stando ad alcune ricostruzioni fatte sui social dai follower, pare che la Turani debba necessariamente fare una quarantena preventiva di sette giorni poiché entrata in contatto con una persona positiva. Il 22 dicembre, infatti, l’influencer ha incontrato Camihawke, la quale purtroppo il 24 è risultata positiva al Covid-19. Nonostante stiano tutti bene, le disposizioni ministeriali sono chiare: scatta la quarantena per tutti coloro che hanno avuto almeno un contatto con la persona risultata positiva.

La quarantena in questione è preventiva e subito dopo il settimo giorno occorre fare un tampone molecolare per capire se effettivamente il contagio si sia diffuso. Qualche follower su Instagram, però, ha criticato pesantemente l’influencer poiché nonostante queste disposizioni, è andata lo stesso nella sua casa in montagna per trascorrere le vacanze natalizie.

Vacanze natalizie e battibecchi sui social

Come anticipato, Paola Turani nonostante la quarantena preventiva ha deciso comunque di mettersi in viaggio con suo marito e suo figlio per andare nella loro casa in montagna. I due non hanno avuto contatti con l’esterno e si sono mossi con la loro auto per dirigersi nella casa privata dell’influencer, tuttavia, qualche follower non ha apprezzato questo gesto e modo di fare.

“Ma se sei in quarantena non dovresti vedere nessuno” sbotta un follower su Instagram. Pronta la risposta della Turani: “Cosa c’entra scusa? Siamo soli in casa e Ricky è con me! Tra l’altro facciamo tamponi ogni giorno e siamo sempre negativi. Comunque oh, solito profilo fake che viene a rompere i giorni di natale. Non hai di meglio da fare, no eh?”. Ma non è finita qui, perché l’utente ha continuato questo battibecco: “A parte che i tamponi rapidi se hai una carica virale bassa il covid non te lo rileva, ma se sei in quarantena solo tu, da protocollo dovresti separarti da tuo marito“.

Paola Turani alla fine ha tuonato: “Sì certo mi isolo in una camera da sola per sette giorni con un neonato di due mesi. È arrivato il genio! Puoi farti i ca**i tuoi che sappiamo benissimo cosa fare senza che tu ce lo dica? Ma basta dire agli altri cosa devono fare! Avete rotto!“. Da che parte state?