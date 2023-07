Perché Higuain lasció il Napoli?

Uno dei più grandi centravanti del Napoli è stato sicuramente Gonzalo Higuain. Purtroppo l’attaccante argentino non è ricordato nel migliore dei modi dai napoletani per il suo trasferimento alla Juventus. Però tra le tante voci non si è mai capito quale fu il vero motivo per il quale Higuain andó alla vecchia signora.

Sulla vicenda si è detto e scritto tanto. In molti accusarono l’argentino di volere più soldi, altri invece ritenevano che l’ex Real Madrid considerasse la Vecchia Signora uno step in avanti rispetto ai campani. Chi invece la pensa in modo diametralmente opposto è Antonio Corrado. Il giornalista ha ricostruito tutta la vicenda nel corso del suo intervento ai microfoni di Fuorigioco.

Ecco cosa ha detto il giornalista sportivo al programma in onda su Tele A: “Gonzalo Higuain decide di lasciare il Napoli non perché volesse più soldi così come ha scritto qualcuno, ma per il progetto. Quando il Pipita incontrò Aurelio De Laurentiis nel mese di febbraio, il presidente gli promise l’acquisto di calciatori importanti che potessero in qualche modo migliorare la qualità dell’organico azzurro. Poi però nei mesi successivi circolarono dei nomi di calciatori non di primissima fascia. Mi risulta per certo che De Laurentiis gli fece contattare Di Maria, ma poi non se ne fece nulla”.

Il presidente ADL difatti non ha mai acquistato grandi calciatori già affermati. Per sua fortuna è riuscito a creare una grande rosa con talenti di grande prospettiva. Il patron azzurro e la dirigenza partenopea sono state capaci di forgiare una grande squadra avendo grande fiuto.

C’è da dire che dopo l’esperienza al Napoli, il “pipita” non è riuscito a raggiungere livelli altissimi. Dopo un primo buon anno alla Juve non è riuscito a replicarsi. Si è poi trasferito al Chelsea ed al Milan ma non è mai riuscito a trovare la gran forma che aveva con i campani.