Plastic Free, raccolta mozziconi il 4 giugno a Pomigliano d’Arco: ecco come partecipare

Plastic Free scende nuovamente in campo per la salvaguardia dell’ambiente. Dopo il successo e la grande partecipazione ottenuta in occasione della raccolta plastica organizzata lo scorso 24 maggio sulle sponde del Fiume Garigliano, l’associazione ha deciso di mettere in piedi una nuova iniziativa volta a sensibilizzare la comunità di Pomigliano d’Arco e i paesi limitrofi.

Il prossimo 4 giugno, infatti, Plastic Free ha organizzato una raccolta mozziconi nel cortile della Chiesa Maria SS del Rosario, sita in Via IV Novembre, 32A, Pomigliano d’Arco (NA). L’iniziativa, nata grazie al contributo del referente Plastic Free sul territorio Francesco Gallina, rappresenterà la prima raccolta dedicata interamente ad una Parrocchia. L’obiettivo “sarà muovere le coscienze in maniera attiva, sperando di condividere l’idea a tanti altri. Il nostro scopo è lasciare questo mondo meglio di come lo abbiamo trovato!”, ha dichiarato Gallina.

La raccolta mozziconi avrà inizio alle ore 16:30 e durerà circa due ore, per registrarsi e partecipare all’evento basta cliccare qui.