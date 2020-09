Plurifarma.it sbarca sul web: farmaci e prodotti per il benessere online a prezzi imperdibili

L’eCommerce farmaceutico è in continuo sviluppo. Dal 2015, anno in cui in Italia è stata introdotta la possibilità di vendere sul web farmaci e prodotti che non richiedono prescrizione medica, i siti per la vendita di tali prodotti sono cresciuti a dismisura e tra questi, di recente, troviamo una piacevole sorpresa: stiamo parlando di Plurifarma.it, piattaforma che punta ad ottenere un ruolo di leader nel mondo delle farmacie sul web.

Affidarsi ad un sito specializzato nella vendita di prodotti farmaceutici è sinonimo di sicurezza, dato che la legge consente di aprire un’attività di questo tipo solo a chi abbia già in gestione una farmacia tradizionale. Plurifarma.it di fatto rappresenta la trasposizione sul web della Farmacia Micillo, presente sul territorio di Giugliano in Campania (NA) dal 1863 e sita in Via Licante n°34.

Lo scopo di Plurifarma.it è quello di portare nelle case degli italiani prodotti farmaceutici a prezzi convenienti in breve tempo. La spedizione è garantita in 24/48 ore ed è gratuita in caso di acquisti superiori ai 30 euro.

Perché affidarsi a Plurifarma.it? Perché è un sistema di acquisto semplice e veloce che dispone di un vastissimo assortimento: oltre ai tradizionali prodotti farmaceutici è possibile acquistare articoli di prima scelta e delle migliori marche nel settore della cosmesi, del benessere e make-up, dell’igiene personale, dello sport e per la salute dei vostri animali. Disponibili anche prodotti per mamme e neonati. In caso di dubbi e assistenza la piattaforma permette di usufruire dell’aiuto di farmacisti che effettuano consulenze totalmente gratuite. Effettuare acquisti tramite sito consente, inoltre, di godere di un’ampia serie di sconti e promozioni interessanti sulle varie categorie di prodotti. Per consultare il sito cliccate qui, per l’assistenza, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00, chiamate il numero 081 894 11 11