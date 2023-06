Ritorno di fiamma tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi? Arriva la risposta di Lei

Nelle scorse settimane sono stati diverse le voci in giro riguardo un possibile ritorno di fiamma tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi. La coppia, infatti, è stata avvistata al concerto degli Zero Assoluto a Milano ma non c’è stato nessun tipo di effusione che possa aver confermato un riavvicinamento.

Ai fan, comunque, è bastato poco per pensare che tra i due possa essere tornato il sereno dopo la rottura. A chiarire ogni dubbio ci ha pensato la diretta interessata nel corso di un’intervista rilasciata a TAG24.

“Il gossip fa parte del gioco. Mi sveglio la mattina e non si sa mai cosa posso leggere. La prendo sempre con il sorriso, mi diverso, anche perché bisogna divertirsi. Il rapporto con Federico Rossi? Assolutamente di amicizia. Amicizia e basta“.

“Ad oggi posso dire che ci vogliamo un gran bene. E mai avrei pensato di poter dire una cosa del genere riferito a un mio ex compagno. E invece se uno vuole, resta dell’affetto sincero, puoi restare in buonissimi rapporti con una persona. Anzi, ci sentiamo anche per diverse cose. Mi racconta del suo lavoro, della sua musica ed è bella questa cosa. Mi auguro di poter conservare questo bel rapporto con lui anche se di amicizia e non più di amore“.

Insomma, Paola ha ormai messo a tacere ogni rumors confermando che la storia d’amore con Federico è ufficialmente finita. Tra l’altro, la conduttrice radiofonica ha già avuto altre storie come quella con il cantante Rkomi durata solo qualche mese.