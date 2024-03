Roma, Abraham vuole tornare protagonista: è lui l’erede di Lukaku

Romelu Lukaku potrebbe avere già un proprio erede. Tammy Abraham sembra pronto a tornare e ad essere in grande spolvero. L’inglese vuole essere protagonista in giallorosso già da questa stagione

Tammy Abraham è pronto a tornare dall’infortunio. Il calciatore inglese è stato fermo per troppo tempo a causa del malore subito nella scorsa stagione e vorrebbe tornare protagonista nella Roma. Una Roma che nella prossima stagione potrebbe ritrovarsi senza Romelu Lukaku e ritrovare nell’inglese colui che potrebbe portare avanti l’effort giusto per sostenere l’attacco giallorosso.

L’inglese vuole assolutamente essere il centravanti giallorosso, tanto da aver già iniziato la preparazione per farsi trovare subito pronto da Daniele De Rossi. Lukaku andrà via e il suo posto potrebbe finire per essere preso proprio dall’ex Aston Villa e Chelsea. Sempre se non dirà anche esso addio.

Abraham vuole prendersi l’attacco della Roma

Il calciatore inglese in questa stagione non ha ancora collezionato un singolo gettone di presenza con la maglia giallorossa. Il giocatore inglese era in panchina nella partita con il Sassuolo, dopo aver saltato tutta la stagione per la lesione al legamento crociato rimediata lo scorso anno.

L’ultimo match giocato, infatti, risale alla partita contro lo Spezia dello scorso anno dove ha giocato per circa 18 minuti prima di infortunarsi e lasciare il campo in favore di Leonardo Spinazzola. Il calciatore inglese ora vuole riprendersi la Roma diventando di nuovo un punto fermo dell’attacco giallorosso. Nel caso in cui dovesse lasciare ci sono già Chelsea e altre inglesi su di lui, che potrebbero farlo tornare ad essere quell’attaccante implacabile che era anni fa.