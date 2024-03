Roma, Azmoun vuole restare

Sardar Azmoun vuole rimanere alla Roma e farà di tutto per convincere la dirigenza giallorossa a puntare su di lui. I capitolini stanno puntando ad una riduzione del prezzo di riscatto con il Bayer Leverkusen

Pur di rimanere alla Roma Sardar Azmoun è disposto a tutto, anche dimezzarsi l’attuale ingaggio. Il giocatore iraniano sembra intenzionato a voler rimanere in giallorosso ancora a lungo, tanto da aver chiesto ai giallorossi di provare il tutto e per tutto con il Bayer Leverkusen.

I tedeschi sembrano aver aperto ad uno sconto sui 12.5 milioni di euro pattuiti in estate per il prestito con diritto di riscatto dell’attaccante asiatico, che ora vuole giocarsi le proprie chances di permanenza in giallorosso. Permanenza che potrebbe essere confermata con i vari addii in attacco per la squadra della capitale, che vedrà sicuramente partire Romelu Lukaku e potenzialmente anche Paulo Dybala.

Voglia di Roma sempre in crescendo

Che il calciatore iraniano fosse innamorato della città di Roma e del progetto giallorosso è ormai cosa risaputa. Tanto che qualche settimana fa ha rilasciato forti dichiarazioni sulla squadra e non solo: “È stata una gara molto dura soprattutto nel primo tempo, ma poi siamo cresciuti. Il mister ci ha motivato e abbiamo cambiato anche qualcosa dal punto di vista tattico. Fare gol è il mio mestiere. Quando ero bambino ero tifoso della Roma e ricordo alcune partite nei big match. Lui era molto aggressivo in campo. Adesso lui fa di tutto per metterci in condizione. Un’ultima cosa: ringrazio Josè (Mourinho, ndr) per tutto quello che ci ha dato e spero che adesso con il nuovo allenatore le cose vadano meglio”.