Baldanzi alla Roma per giocarsi l’Europeo

Il giovane trequartista ha deciso a gennaio di fare il grande salto e ora sembra potersi giocare il posto da titolare oltre che quello nella rosa di Luciano Spalletti per il prossimo Europeo

Daniele De Rossi lo aveva detto: quello di Baldanzi deve essere un procedere di carriera tranquilla, senza troppe pressioni e senza la paura di sbagliare. L’ex capitano giallorosso, attuale allenatore della Roma, ha aperto un’importante pagina sulla questione del trequartista scuola Empoli che ora è ad un grosso banco di prova.

Il giovane deve giocarsi la permanenza in giallorosso, che potrebbe significare anche la possibile convocazione in nazionale per l’Europeo. Un Europeo che potrebbe dargli un trampolino di lancio importante per la sua carriera, che al momento sembra aver avuto un brusco freno.

Daniele De Rossi su di lui

Così l’attuale tecnico giallorosso parlava di Tommaso Baldanzi settimane fa: “A Baldanzi non si deve dire molto, è stato comprato per essere un futuro titolare della Roma e potenzialmente anche della Nazionale. Per noi è importante”.

Dopo il Frosinone il giovane ha addirittura rilasciato alcune dichiarazioni. Una partita in cui è stato titolare e che per lui è stata “Un’emozione forte, la prima da titolare con questa maglia è una grande emozione. Spero ce ne saranno altre e di dare una mano alla squadra e continuare a fare bene. Non è stata facile, potevamo approcciare meglio, ci siamo fatti mettere un po’ sotto. Succede, non deve succedere ma fa parte del gioco. Siamo riusciti a reagire bene e abbiamo preso 3 punti molto importanti”.