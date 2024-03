Roma, non solo Huijsen: da Torino può arrivare Bellanova

I giallorossi sarebbero intenzionati a provare un doppio colpo proveniente da Torino. Nel caso in cui Huijsen non arrivasse potrebbe esserci un assalto doppio: Raoul Bellanova e Alessandro Buongiorno piacciono e non poco alla dirigenza della Roma

La Roma vuole rafforzarsi totalmente in vista della prossima stagione e per farlo serviranno molti soldi. Soldi che, probabilmente, potrebbero arrivare da alcune cessioni con determinati giocatori che saluteranno. Lukaku sarà tra questi, non verrà trattato quasi sicuramente, con Paulo Dybala ancora in bilico.

Il reparto maggiormente da puntellare, però, sembrerebbe essere la difesa con Dean Huijsen difficilmente acquistabile dalla dirigenza giallorossa. Per il talentino olandese, difatti, la Juventus chiede minimo 35 milioni di euro e non sembra vi sia margine di trattativa. Un’alternativa, però, potrebbe arrivare sempre da Torino.

Difensore dalla sponda granata

Un altro giocatore che adesso gioca sotto la Mole potrebbe, difatti, trasferirsi alla Roma. Si tratta di Alessandro Buongiorno, difensore che sta facendo le fortune del Torino in questa stagione. Il giocatore piace a tante squadre, ma Urbano Cairo non lo cederà per meno di 25 milioni di euro.

Sempre dalla sponda granata di Torino potrebbe arrivare un altro giocatore alla Roma: Raoul Bellanova. L’ex Inter sta vivendo un’ottima stagione sotto la Mole e sembra pronto a ritentare lo slancio in una big. I giallorossi tenteranno un approccio in estate, sperando di poter avere tra le sue fila uno degli esterni più promettenti attualmente in Italia. Su Huijsen, per ora, tutto tace: la Roma cercherà di capire se riuscirà a prenderlo o meno ma appare difficile.