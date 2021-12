Rosalinda Cannavò, cos’è successo con Dayane? Svelati i retroscena

Negli ultimi giorni non è sfuggita la fine dell’amicizia tra Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, e Dayane Mello. Da quanto emerso sui social, la modella brasiliana avrebbe deciso di prendere le distanze dall’attrice. Il motivo? A svelarlo è stata Rosalinda ai microfoni di Casa Chi.

COS’È SUCCESSO TRA LE DUE? – In questi ultimi mesi la Mello è spesso finita al centro dell’attenzione per quanto accaduto nel reality brasiliano A Fazenda. A far parlare sono state la violenza e le molestie di tipo sessuale subite dal cantante Nego De Borel, ma negate dalla stessa Dayane.

Durante il percorso della donna nel reality, da poco terminato per via dell’eliminazione, a prendere le sue difese è stata anche Rosalinda. L’attrice ha conosciuto Dayane all’interno del GF Vip, con cui ha instaurato un’amicizia costellata da non pochi alti e bassi. Questo, quindi, non sarebbe il primo allontanamento delle due amiche.

A rivelare il motivo di questa rottura è stata proprio Rosalinda ai microfoni di Casa Chi. Stando a quanto confessato dall’attrice, alla modella non è piaciuto il fatto che la ragazza sia andata a trovare la figlia Sofia senza il suo permesso. Ad invitare l’ex gieffina è stata la nonna della bambina, madre di Stefano Sala.

Questo, quindi, avrebbe spinto la Mello a bloccare su Instagram la fidanzata di Andrea Zenga: “Voglio precisare una cosa, vengono fatte ipotesi, anche se ha poca rilevanza rispetto a quanto accaduto. Leggo che io e Dayane abbiamo smesso di seguirci. In realtà non è andata così, lei mi ha bloccato su Instagram. Non mi ha bloccato su Whatsapp, le ho scritto parecchi messaggi anche di sostegno. Ha visionato i miei messaggi e non ha mai risposto”.