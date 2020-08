Rudi Garcia raggiante in conferenza stampa post Juventus-Lione: “Roma, ce l’abbiamo fatta!”

Ieri sera si è disputato il ritorno degli ottavi tra la Juventus di Maurizio Sarri e il Lione dell’ex romanista, Rudi Garcia. Nonostante la vittoria per 2-1 dei bianconeri, la vincitrice del campionato italiano non è andata avanti ai quarti, condannata dal risultato dell’andata in Francia (finì 1-0 per il Lione).

Un super Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta, non è bastato quindi agli uomini di Sarri che in Europa proprio non riescono ad esprimersi come in serie A. Quest’anno poi la sconfitta pesa forse un po’ di più, in quanto il Lione era un avversario più che abbordabile.

Ma il rigore fischiato dopo poco più di 10 minuti, e trasformato poi, col “cucchiaio”, da Depay, ha tagliato le gambe ai bianconeri che avrebbero dovuto fare 3 gol per superare il turno. I francesi quindi in grande festa per il superamento del turno, e Rudi Garcia in conferenza stampa post match non è riuscito a trattenersi.

Infatti, ad una domanda di un giornalista sul suo passato alla Roma, l’ex allenatore giallorosso, raggiante, ha così risposto: “Visto che lei parla di quando allenavo la Roma, ho un messaggio per i miei amici della Roma: ‘Ragazzi ce l’abbiamo fatta!'”.

Un Rudi Garcia quindi in forma smagliante, che però ora dovrà vedersela ai quarti col Manchester City di Pep Guardiola che ieri ha battuto il Real Madrid in casa, dopo aver trionfato mesi fa anche al Bernabeu. Clicca qui per vedere il video di Rudi Garcia in conferenza stampa.