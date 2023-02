Sanremo 2023, ballo scatenante tra Elodie e Levante in attesa del Festival

Questa sera andrà in onda in diretta la prima puntata del Festival di Sanremo 2023 condotto da Amadeus. Tanta musica, ospiti internazionali e soprattutto divertimento. Per scaldare gli animi, in questi giorni gli artisti si sono divertiti ad alcune feste, anche per alleggerire il carico di tensione.

Ballo scatenato tra Elodie e Levante

Le due cantanti sono state immortalate in pista durante un ballo sensuale e allo stesso tempo scatenato su una musica caraibica. Il video ha fatto subito il giro del web e in tanti hanno apprezzato l’evento.

Elodie si esibirà questa sera mentre Levante domani. Negli ultimi mesi si è parlato molto della presenza della cantante italo-francese, soprattutto per quanto riguarda la sua storia d’amore passata con Marracash.

La nuova storia d’amore di Elodie

Ad oggi la cantante è felice accanto ad Andrea Iannone nonostante le difficoltà trascorse. Nel brano Due che porterà al Festival, la cantante parlerà proprio di questo: “Sono una donna fragile e allo stesso tempo molto fiera delle mie fragilità. E racconto le mie paure con molta onestà”.

Al settimanale Oggi, la giovane ha raccontato: “Me ne sono innamorata al primo ascolto, ma ho trovato grandi difficoltà nel cantarla. Racconta di una relazione finita male in cui ciò che si vede dall’esterno non corrisponde a quel che vivono le persone coinvolte. È una percezione che ho spesso ed è bello metterla in musica”.