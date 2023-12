Sara Croce, nuovi progetti dopo Ballando: “Lascio l’Italia”

Sara Croce, concorrente della diciottesima edizione di Ballando con le Stelle, ha recentemente rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Durante l’intervista, ha condiviso la sua esperienza nel talent show condotto da Milly Carlucci e ha svelato i suoi piani per il futuro.

Nuovi obiettivi per il futuro

Durante l’intervista, Sara Croce ha rivelato di avere in mente dei progetti futuri: “Andrò in America, ma lascerò un piede in Italia per eventuali proposte di lavoro che potrebbero arrivare”.

La modella ha anche espresso il desiderio di provare qualcosa di diverso: “Vorrei provare con la recitazione. Sto già studiando per questo”. Non ha escluso la possibilità di intraprendere una carriera nel mondo del cinema.

Sara Croce ha anche parlato del suo desiderio di essere economicamente indipendente dal mondo dello spettacolo per poter scegliere tra le varie opportunità. Ha spiegato a riguardo: “Mi sono laureata in Comunicazione d’Impresa e quest’anno ho fondato una società di organizzazione eventi insieme a un amico”.

Durante l’intervista, Sara Croce ha condiviso dettagli sulla sua esperienza a Ballando con le Stelle. Ha rivelato che ai concorrenti viene richiesto di dedicare almeno tre ore al giorno alle prove, ma ha ammesso che spesso lavorano molto di più. Inoltre, ha spiegato che le sale prove vengono utilizzate a turno, portando a volte a lavorare anche nei corridoi.