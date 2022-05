Sarabanda, l’Uomo Gatto: cosa fa ora Gabriele Sbattella?

Nonostante siano trascorsi anni dalla fine di Sarabanda, l’Uomo Gatto rimane il protagonista indiscusso di questo programma. Ma cosa fa ora Gabriele Sbattella, l’ex volto di game show musicale?

CHE FA ORA GABRIELE? – Nel corso della sua avventura nel noto programma di Enrico Papi, l’uomo è riuscito a distinguersi dagli altri concorrenti per il numero di puntate in cui partecipò. L’Uomo Gatto, infatti, ha preso parte a Sarabanda dal 12 novembre 2002 al 19 febbraio del 2003.

Chiusa la sua parentesi televisiva e trascorsi anni da essa, cosa fa ora Gabriele? L’uomo ha infatti intrapreso una strada totalmente diversa: il giornalismo.

A parlarne è stato proprio l’ex volto di Sarabanda in una recente intervista al Corriere della Sera: “Faccio il giornalista e non scrivo solo di sport, anche di musica, ho seguito tre Festival di Sanremo. Lavoro per un’agenzia”.

Ma prima ancora di intraprendere la carriera da giornalista, i piani dell’Uomo Gatto erano altri. Una volta conclusa la sua carriera televisiva, infatti, l’uomo aveva progettato di partire in Egitto e divenire un animatore turistico:

“Sarei dovuto andare a fare l’animatore turistico in Egitto ma mi invitavano nei locali per le serate. Con due ore si guadagnava quello che nei villaggi si prendeva in un mese quindi ho abbandonato quel mondo”.

Per vedere gli scatti di come è diventato ora l’Uomo Gatto, clicca qui.