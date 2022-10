Shakira, il figlio chiede 10.000 euro ad un fan per una foto

Il video del figlio di Shakira in cui chiede 10.000 euro ad un fan per un selfie è diventato virale facendo il giro dei social

Shakira e Gerard Pique sono tornati nuovamente al centro del gossip, questa volta non per la loro separazione ma per il figlio Sasha, nato nel 2015 dopo il primogenito Milan. Il video del bambino ha sin da subito fatto il giro del web, vediamo cosa è successo e come mai il figlio della coppia è diventato virale sui social.

Sasha chiede 10.000 euro per una foto a un fan

I genitori del piccolo Sasha sono persone molto famose: lei una diva e cantante internazionale, lui un campione di calcio. Insomma, non capita tutti i giorni di avere due genitori così. Per questo motivo, il bambino ha cercato di estorcere a un fan una grossa somma di denaro in cambio di una foto con la madre.

L’episodio è accaduto a Valencia, durante una partita di baseball di Milan in cui hanno presenziato sia mamma Shakira sia papà Gerard, nonostante i tanti problemi dovuti alla separazione. I due ex si sono infatti scambiati poche parole, ma hanno preferito essere presenti comunque ad un lieto evento del figlio per non arrecare ulteriori danni.

Al termine del match, un fan ha chiesto a Shakira una foto insieme e ad immortalare il tutto ci ha pensato proprio il piccolo Sasha. Dopo aver scatto, il bambino ha esordito: “Sono 10.000 euro”.

Il filmato è diventato virale sui social e tra divertimento e commenti simpatici, qualcuno ha fatto notare il talento naturale per gli affari. Alcuni, infatti, sono convinti che il piccolo diventerà un grande imprenditore, qualora decidesse di non seguire le orme di mamma e papà.