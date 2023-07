Sonia Bruganelli, pronta ad approdare in Rai? “Presto racconterò com’è andata davvero”

Dopo la sua mancata conferma come opinionista al GF Vip, la vita lavorativa di Sonia Bruganelli è tornata nuovamente al centro dell’attenzione. A far scoppiare il caos è stata un’indiscrezione di Dagospia che vedrebbe la donna pronta ad approdare in Rai, a cui l’ex moglie di Paolo Bonolis ha prontamente replicato.

“Presto racconterò com’è andata davvero” – Dopo il suo addio al reality di Alfonso Signorini, la Bruganelli è tornata dietro le quinte, occupandosi dei casting per Ciao Darwin, che tornerà il prossimo autunno, e di quelli di Io Canto. Stando a quanto recentemente emerso, l’ex opinionista vorrebbe nuovamente tornare davanti alle telecamere.

Nei giorni scorsi, a parlare del futuro lavorativo di Sonia è stato Dagospia. Il noto portale di gossip, senza risparmiarsi con i toni ironici e canzonatori, ha rivelato che la donna sarebbe interessata a Ballando con le stelle. Nel dettaglio, è stato così rivelato:

“Quella vanagloriosa iena ridens di Sonia Bruganelli non ci sta a finire nel cono d’ombra della visibilità, dopo essere stata silurata da Piersilvio per trashismo al GFVip. Ed ora le ambizioni sbagliate dell’ex moglie di Paolo Bonolis puntano alla Rai di Ballando con le stelle. Alle pressioni di Viale Mazzini, Milly Carlucci nicchia: come giudice “selvaggia” basta e avanza la Lucarelli…”.

Davanti a queste indiscrezioni, Sonia Bruganelli ha deciso di rispondere pubblicamente a quanto dichiarato: “Leggo molto astio da parte del buon Dagospia.. sarà forse per una risposta diretta e sincera che ho dato alla sua “socia” (lei sì, molto trash) un po’ di tempo fa?! Chissà. Presto racconterò com’è andata davvero”.