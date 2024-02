Sophie Codegoni e Alessandro Basciano di nuovo insieme? L’indiscrezione

Secondo voci non confermate, sembra che Sophie Codegoni e Alessandro Basciano siano di nuovo una coppia. I due sono stati avvistati insieme alla stessa festa e, secondo alcune testimonianze, sembravano piuttosto affiatati.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono tornati insieme?

Si sarebbe ristabilita la calma tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due, dopo aver terminato la loro relazione e lanciato gravi affermazioni attraverso i media e la televisione, sembrerebbero aver optato per concedersi un’altra opportunità. Molto verosimilmente, influisce anche l’enorme affetto che entrambi nutrono per la figlia Celine, ancora troppo giovane per comprendere intricati sviluppi.

La prima a diffondere la notizia su Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è stata Deianira Marzano. La specialista di pettegolezzi ha ricevuto un segnale da una follower:

“Ciao Deia, volevo dirti che ieri sera ero in un locale e sono entrati anche i Basciagoni…ma io mi chiedo, dal momento che sono tronati insieme perché non lo dicono, invece di fare finta di niente? Ma così prendono in giro i follower”.

Dopo Deianira, anche Alessandro Rosica ha confermato il ritorno della passione tra Sophie e Basciano. L’esperto di gossip ha sottolineato che i due “ci starebbero riprovando, seppur in maniera totalmente tranquilla”.