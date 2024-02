Sophie Codegoni, sul presunto ritorno di fiamma con Alessandro Basciano: le parole della ragazza

Dopo i recenti rumor che la vedevano nuovamente al fianco di Alessandro Basciano, Sophie Codegoni ha deciso di intervenire sui social. L’ex volto del GF Vip, infatti, ha voluto fare chiarezza sui suoi rapporti con l’ex compagno e padre della figlia Celine Blue.

RITORNO DI FIAMMA? – A distanza di diversi mesi dall’annuncio dalla fine della love-story tra i due ex gieffini e dalle clamorosi dichiarazioni pubbliche, i due sono nuovamente tornati nel mirino del gossip. Negli ultimi tempi, infatti, si è vociferato di un presunto ritorno di fiamma tra l’ex tronista e il dj, alimentato da possibili indizi sui social.

A rompere il silenzio su questi recenti rumor è stata la Codegoni, parlando del suo rapporto con Alessandro in un’intervista a EG Magazine. Come spiegato dalla giovane influencer, attualmente la sua priorità è il benessere e la tranquillità di Celine, la figlia avuta un anno fa da Basciano:

“Con Ale tutto bene. Siamo due genitori. Ovviamente quando passa il momento di rabbia iniziale…Quando due persone affrontano un problema, ognuno decide come affrontarlo e la rabbia a volte prende il sopravvento. Però siamo due genitori, la cosa che c’interessa più in assoluto ad entrambi è quella proprio di avere una situazione serena, perché è giusto. Ci siamo amati tantissimo e quando la rabbia passa torna la maturità e la voglia di stare insieme soprattutto per il bene di Céline”.

Riguardo ai suoi progetti lavorativi, Sophie ha spiegato: “Ci sono un po’ di sorpresine, un po’ di work in progress in arrivo. Ancora non posso dire nulla però ci sono belle soddisfazioni in arrivo. Tra qualche giorno uscirà un film dove avrò una piccola parte, veramente piccola. È di Giovanni Veronesi e si chiama Romeo e Giulietta, una rivisitazione molto bella e divertente”.