Sossio Aruta, sul presunto tradimento di Ursula: “Qualcuno ci vuole marciare sopra”

Dopo l’annuncio ufficiale sulla fine del suo matrimonio con Ursula Bennardo, Sossio Aruta è tornato a parlare dell’ex moglie. L’ex volto del GF Vip, infatti, ha voluto mettere a tacere i recenti rumor su un presunto tradimento da parte della Bennardo.

“Qualcuno ci vuole marciare sopra” – Nell’annunciare la fine della loro turbolenta e chiacchierata storia d’amore, Sossio e Ursula non hanno svelato i motivi dietro a tale decisione. Negli ultimi giorni, però, è divenuta virale una segnalazione giunta a Deianira Marzano sulla possibile causa della rottura tra i due.

Stando all’indiscrezione di un utente, a portare i due ex volti di UeD a lasciarsi sarebbe stato un presunto tradimento da parte della Bennardo. Ad alimentare tale rumor era stata una IG Story condivisa proprio dall’ex cavaliere che lo ritraeva insieme alla figlia e con la frase: “io e te non ci tradiremo mai”.

Nelle scorse ore ad intervenire è stato proprio Sossio Aruta, smentendo categoricamente gli ultimi rumor sulla sua ex moglie. Inoltre, ha voluto fare chiarezza anche sulla sua IG Story con la figlia:

“Voglio smentire categoricamente questo tradimento da parte di Ursula che ha causato la rottura della nostra separazione, è da questa mattina che leggo sui social che questa è stata la motivazione. Sono notizie fake, non c’è stato nessun tradimento, tutto nasce da una frase che ho scritto su una foto postata con mia figlia “io e te non ci tradiremo mai”, intendevo che abbiamo fatto un patto d’amore eterno noi tre e che qualcuno purtroppo non ha rispettato. Questo io lo intendo come tradimento, non quello fisico, ma purtroppo qualcuno che ci vuole marciare sopra per due click e un po’ di audience e mette in giro queste voci fake. Io e la mia ex siamo stati innamorati l’uno per l’altro, fedeli per sei anni, quindi tutte st*onzate, tutte notizie fake, smentisco categoricamente, non c’è stato nessun tradimento”.

Nelle sue storie di Instagram, inoltre, l’ex protagonista di UeD ha aggiunto: “È da stamattina che leggo sui social che sono state fatte allusioni molto gravi sul motivo della separazione tra me e Ursula e mi dispiace tantissimo che solo per una frase scritta su una foto da me pubblicata, ma volutamente fraintesa per fare rumore”.