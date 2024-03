Amici, ex allieva incinta per la terza volta: il dolce annuncio su Instagram

Susy Fuccillo, nota per aver preso parte alla settima edizione di Amici, si prepara a diventare mamma per la terza volta. Ad annunciarlo è stata proprio la ballerina attraverso un emozionante post su Instagram.

TERZA CICOGNA IN ARRIVO – La Fuccillo si è fatta conoscere al pubblico di Mediaset con la sua partecipazione ad Amici, nell’edizione in cui a trionfare è stato Marco Carta. Conclusa la sua avventura televisiva, l’ex allieva non solo ha continuato a dedicarsi alla danza, ma ha intrapreso la carriera di imprenditrice con il lancio di un brand di moda.

La ballerina ha trovato l’amore al fianco di Salvatore Raciti, con cui è convolata a nozze nel 2015. Dal loro matrimonio sono nate Cristiana, nel 2018, e Giordana, nel 2020. La famiglia, però, si appresta ad allargarsi con l’arrivo di un nuovo bebè. Ad annunciarlo è stata proprio Susy attraverso un lungo e dolce post pubblicato su Instagram

L’ex volto del talent di Maria De Filippi ha condiviso un breve video in cui ha ripercorso la sua vita, mostrando il marito e le loro due figlie, ha infine svelato il pancione. Ad accompagnare il tenero video è la seguente didascalia:

“La vita mi ha insegnato che decide lei come sorprenderti.

Di nuovo? Per la terza volta? Circondata dalle mie ragazze Cristiana e Giordana sono rimasta a contemplare quel test. Tra le lacrime, le frasi che mi balenavano nella mente “Sono incinta!” “Non sono ancora pronta!” Ma in realtà non ti senti mai pronta davanti a qualcosa di immensamente più grande di te. E poi, quando ho sentito il suo battito, tutto, incredibilmente, mi è sembrato al posto giusto, eri un desiderio dentro la mia anima.

Inaspettatamente, con un cuore pieno di gratitudine saremo felici ed emozionati di accogliere una nuova Vita nella nostra famiglia. Adesso continuo a dire a me stessa “Non è possibile essere una madre perfetta. Ma ci sono milioni di modi per essere una buona madre. Chiedo a Dio di essere in grado di far crescere i miei figli in Spirito e Verità con un cuore grato, pronti ad inondare questo momento di luce e amore. In questi sei meravigliosi anni Ia maternità mi ha cambiata, migliorata, aperto gli occhi al vero senso della vita. Un terzo figlio sarà un delirio! È vero…

Ma sarà un delirio che una volta vissuto non si vuole più lasciare”.

Per vedere il post, clicca qui.