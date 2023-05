Stefano De Martino, come procede il rapporto con Belen Rodriguez: “Mi tocca addormentarmi…”

Sembrerebbe essere tornato il sereno tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, dopo periodi di alti e bassi e l’ennesima rottura. Adesso i due sono di nuovo insieme e nonostante gli impegni trovano sempre il modo di trascorrere momenti in coppia. Il presentatore ha rilasciato una lunga intervista a Oggi e ha parlato del suo rapporto con la showgirl argentina.

Camere separate ma nessuna crisi

L’ex ballerino ha infatti dichiarato che potrebbe presto dormire in una camera separata dalla donna. Il motivo? Nessuna crisi per il momento ma pare che Belu sia ossessionata dalle serie tv, tanto da guardarle fino a notte fonda. “Io la sera a letto crollo, lei va avanti fino a tardi a vedere le serie coreane. Mi tocca addormentarmi con la tv accesa” ha dichiarato Stefano.

Pare, dunque, che la nostra bella Belen abbia qualche vizietto al quale non potrebbe mai rinunciare, nemmeno per amore di De Martino. Tuttavia, l’intervista che uscirà integrale oggi è un’occasione per parlare del suo rapporto con la piccola Luna Marì, seconda figlia di Belen avuta con Antonino Spinalbese.

Il presentatore ha spiegato di avere un ottimo rapporto con la piccola, anche se si è sentito in dovere di specificare che un padre c’è ed è molto presente nella sua vita: “Mi chiama Teté. Per lei sono uno zio, un padre ce l’ha e non ho mai pensato di sostituirlo”. Inoltre, il conduttore di Bar Stella ha parlato del suo carattere difficile: “È difficile tenere insieme una famiglia. Ma Belen e io ci siamo sempre, l’uno per l’altra. Questo vuol dire amare: esserci”.

Il rapporto con Maria De Filippi

L’ex ballerino professionista ha infine parlato anche del suo rapporto con Maria De Filippi e di quando la conduttrice l’ha bacchettato nel momento più alto della sua carriera: “A riportarmi coi piedi per terra è stata Maria De Filippi. Io facevo il galletto, lei mi guardava e diceva ‘Sei un pirla’”.