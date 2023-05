Annalisa al centro del gossip: corteggiata da un cantante famosissimo

Annalisa Scarrone, meglio conosciuta solamente come Annalisa, sta scalando le classifiche italiane con il nuovo brano Mon Amour. La cantante è sbarcata sul panorama italiano grazie al talent Amici di Maria De Filippi dove si è classificata seconda nell’edizione del 2011.

Insomma, nonostante non abbia conquistato la medaglia d’oro nel talent della De Filippi, Annalisa ha continuato la propria carriera raggiungendo ottimi risultati tra i big di Sanremo e nelle classifiche italiane.

Questa volta è tornata al centro del gossip per una clamorosa indiscrezione lanciata dal settimanale Chi. Secondo quanto riportato dalla rivista di Alfonso Signorini ci sarebbe un ‘famosissimo cantante‘ che starebbe corteggiando proprio Annalisa.

A chi riferisce il settimanale? A Guè Pequeno! Ecco quanto riportato: “Guè, il rapper dei record già noto come Guè Pequeno (che con il suo album Madreperla è in classifica da più di tre mesi), è pazzo della collega Annalisa (che pure non scherza: con Mon amour è balzata dal 16° al 5° posto della classifica Fimi dei singoli): lei non può postare una foto o un video senza vedere comparire il like di lui. Il rapper è u tipo cool e focoso. A marzo, infatti, gli è capitato di nuovo di pubblicare sui social (per sbaglio?) un suo video h0t“.