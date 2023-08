Stefano De Martino, Fabrizio Corona colpisce ancora: “Impegnato con una influencer e attrice”

Ormai non si parla di altro se non dell’ennesima rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Fabrizio Corona spesso ha parlato di questa relazione sul suo canale Telegram, lanciando scoop non confermati. Infatti, l’ex re dei paparazzi ha colpito ancora con una nuova news sulla situazione sentimentale del presentatore di Bar Stella.

Nuovo amore per De Martino: lei fa l’influencer e l’attrice

Secondo Corona, Stefano sarebbe impegnato con una nota influencer e attrice che in passato ha avuto una lunga relazione con Fred De Palma e recentemente con Giacomo Giorgio. Stiamo parlando di Beatrice Vendramin. Al momento, lo scoop non è stato confermato o smentito, pertanto come sempre, vi consigliamo di prendere con le pinze queste notizie.

Ecco quanto scrive Fabrizio Corona su Telegram: “Stefano De Martino ha già una nuova fiamma. Lui è stato beccato da alcuni miei amici in Sardegna. Lei è una ragazza nota e fa anche l’influencer. Ecco il nuovo flirt. Lei si chiama Beatrice Vendramin, attrice, influencer e modella, testimonial di brand importantissimi ed ex fidanzata di un personaggio famoso.

Più di due anni è durata la storia con Fred de Palma, che poi ha lasciato, poi si è fidanzata con Giacomo Giorgio, il protagonista e il più bello di Mare Fuori, la serie di grandissimo successo. Stefano è arrivato in Sardegna verso la fine di luglio con una serie di amici napoletani.

Il conduttore è stato visto in barca con Ginevra Mavilla, altra influencer famosa e ma con la quale non ha nessun tipo di rapporto amoroso. I due gli abbiamo visti insieme sereni e divertirci come se nulla fosse successo nella sua vita sentimentale”.