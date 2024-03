Stefano De Martino, i rapporti con Belen Rodriguez: “Io e lei ora…”

A distanza di settimane dalle clamorose dichiarazioni di Belen Rodriguez, Stefano De Martino ha rotto definitivamente il silenzio. Il noto conduttore, infatti, in una recente intervista ha rivelato com’è l’attuale rapporto con l’ex moglie.

“Io e lei ora…” – Non molto tempo fa, la showgirl argentina ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa ai microfoni di Domenica In. La donna, infatti, ha parlato della fine del suo matrimonio con Stefano, rivelando dei numerosi tradimenti di lui e dell’averla abbandonata durante un suo periodo difficile.

Davanti a tali affermazioni, è ovvio che gli attuali rapporti tra i due ex coniugi non siano affatto idilliaci. A distanza di settimane dal caos scoppiato dopo la chiacchierata intervista al programma di Mara Venier, Stefano ha deciso di sbottonarsi un po’ sui suoi attuali rapporti con l’ex moglie.

L’ex volto di Amici non ha mai voluto scendere nei dettagli sulla fine del suo matrimonio con la Rodriguez, ma in una recente intervista a Il Messaggero, il presentatore ha rivelato com’è ora il rapporto con lei: “Siamo in zoom out. Il dramma di oggi è la farsa di domani. Di drammi, in questo mondo, ce ne sono altri”.

“Zoom out” è un’espressione inglese che si può tradurre come “lento allontanamento”. Con queste affermazioni, quindi, l’ex ballerino di Amici ha voluto far intendere che i rapporti con Belen Rodriguez sono ai minimi termini, ridotti solo alle esigenze del figlio Santiago. Se in passato tra i due non sono mancati i ritorni di fiamma, sembra che ad oggi sia definitivamente finita.