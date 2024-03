Napoli, in estate un altro ritorno in panchina? De Laurentiis valuterebbe anche Maurizio Sarri

Dopo aver ripreso Walter Mazzarri e poi Francesco Calzona, Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere per un altro ritorno a sorpresa: Maurizio Sarri. L’ex allenatore della Lazio è attualmente libero e valuta nuove opportunità per il proseguo della sua carriera da allenatore.

Le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis prima della partita del Barcellona in cui ha parlato di Sarri come perdente, potrebbe essere solo un tentativo di mascherare il suo vero interesse. Non a caso, il presidente azzurro guardava al suo ritorno già diversi mesi fa.

MAURIZIO SARRI E LE DIMISSIONI DALLA LAZIO, LE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE CLAUDIO LOTITO

Subito dopo essersi dimesso, Claudio Lotito ha dichiarato: “Sarri è stato tradito, il suo addio non era nell’aria: è stato un fulmine in ciel sereno. Ero in commissione finanza, e qualcuno mi ha chiesto: ma hai esonerato Sarri? Chi, io? No. E’ stato tradito dai comportamenti di alcune persone. C’è qualcosa di strisciante interno al gruppo”.