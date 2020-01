Suor Cristina, nuova vita per la vincitrice di The Voice Italy 2

Se nel 2014 eravate incollati al vostro televisore per non perdervi una puntata di The Voice Italy seconda edizione, allora vi sarete chiesti che fine abbia fatto la vincitrice.

I VOTI – Questa non è altri che Suor Cristina Scuccia, la quale in seguito al successo riscosso con la sua stupenda voce, ha preso una decisone importante per il suo avvenire. Ha infatti rinnovato i voti a Milano, giurando nuovamente castità, povertà e obbedienza verso la chiesa, ma con più consapevolezza. Compie così un ulteriore passo nel suo cammino religioso, ricevendo anche gli auguri dal suo ex coach J-Ax per la nuova vita. Un passo non di poco conto, ma che non determinerà comunque la sua carriera (o come dice lei “missione”) in Tv.

IL SUCCESSO DI UNA SUORA – Suor Cristiana è diventata famosa dopo aver sorpreso tutti (compreso la giuria) cantando “Like a Virgin” di Madonna. La canzone per la suora non ha maliziosi sottotesti come lo insinuerebbero alcuni. Per lei si tratta di un ode alla Vergine Maria, così la interpreta. Dopo aver vinto The Voice si è dedicata nel 2019 anche ad un altro programma musicale, Ballando con le Stelle. Ha girato il mondo e anche inciso un disco, sembra quindi che il successo di Suor Cristina, malgrado i voti presi e rinnovati, è ben lontano dal concludersi.