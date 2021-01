Supercoppa, parla Gattuso: “Ce la giocheremo con rispetto, i trofei sono importanti”

Al termine della partita contro la Fiorentina, l’allenatore del Napoli Rino Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni. Tra i vari spunti, il mister azzurro ha parlato della prossima partita, la finale di Supercoppa contro la Juventus di Andrea Pirlo.

“I trofei sono sempre importanti. Giochiamo contro una squadra di mentalità, la loro storia lo dice. Da nove anni vincono in Italia, hanno fatto finali di Champions e sappiamo che possono avere qualcosa più di noi, ma ce la giocheremo con grande rispetto per la Juve“.

“Venivamo da due vittorie. Sono state fatte tante chiacchiere, presunti problemi miei con la squadra. Vi posso assicurare che non ho nessun problema con i miei. Era giusto andare a mangiare una cosa insieme, sono cose importanti quando c’è stanchezza“.

Il mister, quindi, ci ha tenuto a sottolineare il suo buon rapporto con la squadra. Negli ultimi giorni, infatti, erano giunte voci poco carine sul suo conto.

Gattuso ha infine concluso parlando della situazione attaccanti: “Fernando è un giocatore che resterà con noi, vediamo gli ultimi giorni ma in questo momento non si muove perché non sappiamo quando torna Osimhen, Mertens non è ancora al massimo e la caviglia non gli dà pace”