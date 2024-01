Temptation Island, ex protagonista contro gli hater: “Pensavo di trovarvi mene nervose, meno bigotte e invece niente”

Nota per la sua partecipazione a Temptation Island, Anna Boschetti è tornata al centro dell’attenzione per un recente sfogo sui social. Davanti alle continue critiche e ai continui attacchi sul web, la donna ha deciso di intervenire.

“Pensavo di trovarvi mene nervose, meno bigotte e invece niente” – Molto attiva sui social, Anna si è fatta conoscere al pubblico di Mediaset con la sua partecipazione a Temptation Island. La donna aveva preso parte al docu-reality insieme ad Andrea Battistelli, il fidanzato dell’epoca. La coppia aveva deciso di intraprendere il viaggio nei sentimenti per capire se fosse possibile affrontare la crisi che stava vivendo.

Nonostante le loro divergenze, però, i due avevano deciso di lasciare il programma insieme. Una volta conclusa la loro avventura televisiva, la Boschetti e Battistelli hanno proseguito la loro relazione fino a marzo 2023, dove hanno annunciato la loro rottura.

A distanza di qualche mese dall’annuncio della fine della sua storia con Andrea, la donna ha voluto rendere pubblica la sua nuova relazione. Attualmente, infatti, la Boschetti è legata sentimentalmente a Davide Cappozzella, un ragazzo estraneo al mondo dei social e dello spettacolo.

A far storcere il naso a diversi utenti, però, sono alcuni scatti che la donna condivide sui social. Anna, infatti, è solita postare scatti dove non nasconde affatto il suo fisico, sollevando non poche critiche. Sotto ai suoi post, infatti, c’è chi l’accusa di dare il cattivo esempio ai suoi figli e chi di essere ricorda troppo ai ritocchini.

Stanca di queste continue polemiche, la donna ha deciso di intervenire sui social. Attraverso le sue IG Stories, la Boschetti ha condiviso uno scatto in cui ha optato per una profonda scollatura a cui ha accompagnato la didascalia: “Bigotte del mio cuore è per voi“.

Successivamente, la donna ha continuano a continuato sull’argomento, scagliandosi in particolar modo contro le donne che la criticano:

“Con l’anno nuovo pensavo che vi avrei trovato tutte più buone, più rilassate, meno invidiose, meno bigotte e invece niente avete scatenato l’inferno come sempre sotto ogni foto, sotto ogni tetta che mostro, soprattutto le donne, veramente siete patetiche. Ma mostrate pure voi! Fate vedere pure voi! Mamma mia, comunque con il 2024 veramente pensavo di trovarvi più rilassate e invece vi trovo più nervose di prima! Ma a Capodanno avete fatto qualcosa? Niente, non avete fatto niente, vi vedo più agitate che mai!”.