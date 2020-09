Temptation Island, Giada Giovanelli aggredita dal padre:” Ora non sto più zitta”

Giada Giovanelli è nota per aver partecipato a Temptation Island nel 2018 con il suo fidanzato Francesco Branco. Nelle ultime ore sembra sia stata vittima di una pesante aggressione che ha visto come protagonista un membro della sua stessa famiglia.

GIADA GIOVANELLI AGGREDITA DAL PADRE – Giada Giovanelli ha postato infatti la foto nella quale appare col volto insanguinato. Sotto c’era tanto di scritta:” Ecco mio padre”.

I fan si sono subito preoccupati chiedendo alla ragazza come stesse e incitandola a denunciare l’accaduto anche ai carabinieri per far si che la violenza non resti tra le mure domestiche. La ragazza ha subito rassicurato i fan dichiarando:

“Ecco mio padre. […] Ragazzi tutto ok. Ma mi sono rotta il cavolo di stare zitta. Ora sono al pronto soccorso, volevo dirvi che sto abbastanza bene, ma sono molto, molto, molto incavolata.

”Prima che vengo fraintesa, è la prima volta che accade ma a volte le parole fanno più male”.”Non mi ha mai fatto mancare niente ma questo non giustifica certe cose. Non giustifica proprio nulla. E come ho detto prima, mi sono rotta il c…”.

LE PAROLE DI DEIANIRA MARZANO – Nella vicenda è intervenuta anche Deianira che ha commentato così la vicenda: “Ragazzi mi ha molto rattristato vedere questa ragazza combinata in questa maniera. Io so che lavora con il padre, questa mattina è tornata dalle vacanze ed è andata a lavoro”.

”Ed è stata aggredita da questa persona che dice che è violenta. E niente, penso che lo denuncerà e che prenderà provvedimenti perché nessuna donna dovrebbe mai subire questo. Sono senza parole non è giusto quello che è accaduto”.