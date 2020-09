Temptation Island, la rivelazione di Valeria Liberati: retroscena tra lei e Alessandro

Una delle coppie che più ha fatto discutere durante l’ultima edizione di Temptation Island è sicuramente quella formata da Valeria Liberati e Ciavy Maliokapis. I due dopo un acceso falò, avevano deciso di abbandonare il programma da single. Sebbene la donna sembrasse decisa sulla sua scelta, ha voluto dare un’altra possibilità al compagno. In una recente intervista a Superguida Tv ha però rivelato cosa è accaduto tra lei e Alessandro Basciano, una volta fuori il reality.

IL RETROSCENA TRA LEI E ALESSANDRO – A far mettere in discussione la storia tra i due è stata la vicinanza creatasi tra Valeria e Alessandro, uno dei tentatori. Il legame tra il single e la fidanzata non è ovviamente piaciuto a Ciavy, tanto da portarlo a chiedere subito un falò di confronto. Il confronto è sfociato in una vera e propria lite, portando lo stesso Filippo a dover intervenire per placare gli animi.

Attualmente la coppia ha deciso di darsi una seconda possibilità, ma riguardo al tentatore conosciuto nel programma, Valeria ha voluto rivelare un vero e proprio retroscena: “Inizialmente ci siamo frequentati ma poi confidandomi con lui gli ho espresso quello che sentivo”. Da quanto aggiunto dalla donna, i due ora hanno chiuso ogni tipo di rapporto. Ha inoltre spiegato che ha voluto interrompere la frequentazione per correttezza, non trovando giusto che Alessandro diventasse un chiodo schiaccia chiodo.

LA SUA STORIA CON CIAVY – Una volta lontani dai riflettori, la coppia ha voluto parlare, decidendo di darsi una seconda occasione. La scelta è stata ampiamente criticata dal pubblico di Temptation Island, ma accolta con gioia dalla figlia di Valeria.

Da quanto trapelato dalla Liberati, questa esperienza ha dato modo a Ciavy di mettersi in discussione e di cambiare: “Era da tanto che Ciavy non mi chiamava amore, vita mia. Ora mi dice ‘ti amo’ tutti i giorni”. Nonostante la loro storia vada più che a gonfie vele, nessuno dei due ha attualmente intenzione di allargare la famiglia: “Devo capire se Ciavy è l’uomo della mia vita e se è cambiato come dice. Il matrimonio è un sogno che metto per il momento in pausa”.