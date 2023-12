Temptation Island, Lara Zorzetto confessa: “Ho avuto un aborto spontaneo”

Nel corso degli anni, numerose coppie hanno attraversato l’esperienza di Temptation Island, reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Indipendentemente dall’esito dei loro percorsi nel programma, molte di queste coppie hanno lasciato un segno nel cuore dei telespettatori che continuano a seguirle nel tempo. Un esempio è Lara Zorzetto, che ha partecipato alla quinta edizione del programma insieme al suo allora fidanzato Michael De Giorgio. Il loro percorso nel villaggio non ebbe un lieto fine, e la coppia decise di separarsi.

L’annuncio della Zorzetto sulla gravidanza

Dopo l’esperienza a Temptation Island, Lara ritrovò l’amore accanto a Mattia Monaci, con il quale è ancora fidanzata, nonostante alcune voci di crisi, e insieme hanno avuto due bambini, Leonardo e Anastasia Priscilla.

Lara ha sempre condiviso ogni momento della sua vita, sia positivo che negativo, con i suoi follower. Recentemente, ha annunciato tramite una storia su Instagram di aver avuto un aborto spontaneo.

Ha condiviso immagini delle carte dell’ospedale e una parte di ecografia, accompagnate da un messaggio in cui spiega i motivi della sua assenza negli ultimi giorni. Nonostante la delusione per l’accaduto, Lara si è detta consapevole che queste situazioni sono purtroppo comuni, e ha espresso la volontà di voltare pagina e andare avanti.

“Amiche scusate l’assenza un po’ di questi giorni, ma ero incinta. Ho avuto un aborto spontaneo. Quindi non è andata come volevamo. Pazienza, succedono queste cose e non è colpa di nessuno! Ma se ero assente è perché oltre all’influenza non stavo benissimo… e nulla avrei voluto darvi una notizia diversa, ma a sto giro va così. Si volta pagina”, ha scritto la donna sui social.