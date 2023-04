Temptation Island, non convincono i Donnalisi e gli Oriele: si punta ai non famosi

Temptation Island sta scaldando i motori ed è pronto per tornare a divertire e allietare il pubblico di Canale 5. Il programma dei sentimenti andrà in onda tra giugno e luglio e ritroveremo Filippo Bisciglia al timone, pronto a guidare le coppie che si metteranno alla prova. Ormai manca poco e sono già tante le indiscrezioni che circolano sul programma.

Spazio ai Nip, fuori le coppie del GFVip

Nei giorni scorsi è circolata una voce secondo la quale nel casti ci sarebbero potuti essere i Donnalisi (Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria) e gli Oriele (Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro). Due coppie complicate e affiatate che si sono create all’interno dell’ultima edizione del GFVip.

Qualche presunta fonte ben informata ha spiegato, inoltre, che ci sarebbero stati già i contatti tra gli ex gieffini e la produzione. Tuttavia, le cose non starebbero affatto così. Maria De Filippi avrebbe chiuso le porte ai concorrenti del GFVip per lasciare spazio a personaggi non famosi.

“I “Donnalisi” non tentano. Maria De Filippi riaccende i falò di Temptation Island, ma sarà fedele al format consueto e non inserirà coppie celebri in questa nuova edizione del reality” ha reso noto Chi Magazine.

Che succede a Mediaset

Non solo Temptation Island, sta facendo discutere anche la scelta di Verissimo condotto da Silvia Toffanin di non intervistare i vipponi che si sono susseguiti nell’ultima edizione del GFVip. Al momento non è stata nemmeno ospitata la vincitrice del programma, Nikita Pelizon, la quale nelle scorse ore si è sfogata spiegando di non essere mai scaduta in comportamenti inadeguati, a differenza di altri concorrenti.

Niente da fare, Mediaset ha voluto punire tutti. Alcuni episodi trash e volgari hanno mandato su tutte le furie Pier Silvio Berlusconi ed è proprio per questo che a Verissimo non vedremo alcuna intervista dei protagonisti di questa edizione.