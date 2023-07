Temptation Island, prima cicogna in arrivo per un ex concorrente: svelato il sesso e il nome del bebè sui social

Stando a quanto svelato nella giornata di ieri, un ex volto di Temptation Island ha deciso di condividere qualcosa in più sul primo figlio in arrivo. Si tratta di Massimo Colantoni che, attraverso i suoi account social, ha deciso di condividere la gioia con i fan. L’uomo ha deciso di rivelare qualcosa in più sul bebè in arrivo, come il sesso e il nome.

PAPÀ PER LA PRIMA VOLTA? – Massimo è noto al pubblico di Mediaset per la sua avventura nel noto docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. L’uomo, infatti, ha deciso di prendere parte al viaggio dei sentimenti insieme all’oramai ex fidanzata Ilaria Teolis. Dopo al fine della loro storia d’amore, Colantoni ha ritrovato l’amore al fianco di Denise Lo Giudice.

Dopo circa un anno dall’inizio della loro relazione, pochi giorni fa Massimo e Denise hanno annunciato l’arrivo del loro primo figlio. Ad annunciarlo era stata proprio la compagna dell’ex volto di Temptation Island, condividendo la bellissima notizia sul suo account di Instagram.

Nella giornata di ieri, Massimo ha deciso di aggiornare i fan sul bebè in arrivo. Sul suo profilo social, infatti, l’uomo ha condiviso un dolcissimo video in cui ha svelato il sesso e il nome del futuro nascituro:

“Maschio o Femmina questo è il dilemma…

Ce lo siamo chiesti per mesi fino a che non l’abbiamo scoperto quel giorno insieme dal ginecologo… Era il 17 Marzo quando sono rientrato a casa dal lavoro e mi hai fatto trovare questa sorpresa… dopo un po’ di fatica ho scartato il tutto e davanti a me ho visto tanto blu … quel blu che lasciava pochi dubbi, ho aperto piano piano fino a trovare questa scritta: “Ciao papà, arrivo! Tuo Edoardo.”

Dentro di me sono scoppiate mille emozioni fino ad esplodere di gioia e urlare “È MASCHIOOOOO!!!”

Pisellone mio mamma e papà ti aspettano, SBRIGATI!”